design degli avengers per doomsday ufficialmente confermato nel mcu

Il ritorno degli Avengers nel Marvel Cinematic Universe è previsto nel 2026 con il film Avengers: Doomsday. Prima dell'atteso ritorno della squadra, sono stati annunciati i dettagli sulle nuove divise che indosseranno i protagonisti, segnando un momento di grande interesse tra gli appassionati. Con sei anni di distanza dall'ultimo capitolo, Avengers: Endgame, Marvel ha rivelato le prime immagini ufficiali, anticipando una trama ancora poco conosciuta e un cast ricco di volti noti. le nuove divise degli avengers per doomsday sono state rivelate nel 2025. In occasione di un evento nel 2025, Marvel ha mostrato le divise ufficiali con cui gli Avengers affronteranno i prossimi conflitti.

