autolinee toscane selezione autisti

Autolinee Toscane apre le porte a nuovi autisti. La società cerca persone con patente D o De e Cqc per coprire i posti disponibili nei servizi di trasporto in Toscana. Chi ha i requisiti può inviare la candidatura e sperare in un contratto stabile.

Nuove opportunità di lavoro nei trasporti in Toscana. Autolinee Toscane seleziona autisti con patente D o De e Cqc, da assumere a tempo indeterminato. Le assunzioni riguardano diverse sedi toscane, tra cui Arezzo, Livorno, Pisa, Prato e Siena, oltre al servizio urbano ed extraurbano di Firenze e al servizio extraurbano di Greve in Chianti. Per partecipare alla selezione è necessario aver compiuto almeno 21 anni, essere cittadini italiani o comunitari, oppure cittadini extraeuropei regolarmente autorizzati a lavorare in Italia, possedere almeno la licenza di scuola media inferiore e avere un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

