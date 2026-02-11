Autolinee Toscane selezione autisti

Autolinee Toscane apre le porte a nuovi autisti. La società cerca persone con patente D o De e Cqc per coprire i posti disponibili nei servizi di trasporto in Toscana. Chi ha i requisiti può inviare la candidatura e sperare in un contratto stabile.

Nuove opportunità di lavoro nei trasporti in Toscana. Autolinee Toscane seleziona autisti con patente D o De e Cqc, da assumere a tempo indeterminato. Le assunzioni riguardano diverse sedi toscane, tra cui Arezzo, Livorno, Pisa, Prato e Siena, oltre al servizio urbano ed extraurbano di Firenze e al servizio extraurbano di Greve in Chianti. Per partecipare alla selezione è necessario aver compiuto almeno 21 anni, essere cittadini italiani o comunitari, oppure cittadini extraeuropei regolarmente autorizzati a lavorare in Italia, possedere almeno la licenza di scuola media inferiore e avere un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autolinee Toscane selezione autisti Approfondimenti su Autolinee Toscane Autolinee Toscane assume autisti Autolinee Toscane ha avviato una nuova campagna di assunzioni di autisti in Toscana. Autolinee Toscane in trasferta olimpica: 29 autisti al volante per Milano-Cortina Autolinee Toscane ha schierato 29 autisti per la tratta tra Firenze e Cortina, in vista delle Olimpiadi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Autolinee Toscane Argomenti discussi: Autolinee Toscane assume autisti; Autolinee Toscane assume autisti. Autolinee Toscane assume autistiNuove opportunità di lavoro nei trasporti in Toscana. Autolinee Toscane seleziona autisti con patente D o De e Cqc, ... msn.com Autolinee Toscane alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026La divisione Noleggio dell’azienda permetterà ad addetti ai lavori, organizzatori e atleti di spostarsi tra Val di Fiemme, Trento, Cortina e Dobbiaco ... msn.com Livorno-Bra è stata la prima partita legata al progetto "Classe in Campo" dove i bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie sono stati accompagnati allo stadio con un Pullman fornito da Autolinee Toscane dove poi hanno potuto fare un tour guidato d - facebook.com facebook Muoversi in Toscana non è mai stato così semplice. Grazie alla partnership con Autolinee Toscane, i clienti Telepass possono acquistare direttamente dall’App i biglietti del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, per tutta la regione. Un’unica piattaf x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.