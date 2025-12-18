Autolinee Toscane come cambiano i bus per le feste

Durante le festività natalizie, Autolinee Toscane annuncia importanti modifiche ai servizi di trasporto bus in tutta la regione, inclusa Arezzo. Per garantire un servizio efficiente e sicuro durante questo periodo speciale, si prevedono variazioni negli orari e nelle rotte. Rimanete aggiornati per conoscere tutte le novità e pianificare al meglio i vostri spostamenti durante le festività.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Autolinee toscane i nforma che durante le festività natalizie i servizi bus avranno delle modifiche in tutto il territorio della regione Toscana tra cui Arezzo. Nei giorni 24, 27, 29, 30 e 31 dicembre e 2, 3, e 5 gennaio tutte le corse scolastiche saranno soppresse, il 25 dicembre e 1° gennaio le linee urbane verranno sospese dalle 12:30 alle 15:30 circa, nel servizio extraurbano sarà attiva solo la linea Sft con orario festivo nei giorni 26 dicembre e 6 gennaio il servizio segue l'orario festivo.

