A causa dell’arrivo della fiamma olimpica sotto le Due Torri, sono previste modifiche alla viabilità e deviazioni degli autobus a partire dalle 16. Si consiglia di consultare le indicazioni temporanee e di pianificare eventuali spostamenti in anticipo. Le modifiche mirano a garantire la sicurezza dell’evento e il regolare svolgimento delle attività nelle zone interessate.

Visto l’arrivo della fiamma olimpica sotto le Due Torri, sono previste modifiche alla viabilità tra le 16.30 e le 20, ma anche diverse deviazioni dei bus, visto lo stop al transito veicolare del tratto di via Farini compreso tra via Castiglione e piazza Cavour. Dalle 17 alle 20 di oggi i bus delle linee 11, 13, 14, 19, 51 e 96 effettueranno diverse deviazioni di percorso, come comunica Tper. La linea 11, ad esempio, avrà alcune fermate soppresse: la 11 in direzione Ponticella Rotonda Corelli avrà alcune fermate soppresse: piazza Minghetti (897), piazza Minghetti (903), Garganelli (905); (direzione Rotonda Giardini Bertalia), le fermate soppresse saranno Garganelli (906), piazza Minghetti (904); per la linea 13 direzione San Ruffillo le fermate soppresse sono piazza Minghetti (897), piazza Minghetti (903), Garganelli (905), Baraccano (911). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modifiche alla viabilità e deviazioni degli autobus

