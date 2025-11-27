Sciopero generale corteo a Firenze | deviazioni e disagi sugli autobus

Firenzetoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, venerdì 28 novembre, a causa di manifestazione con corteo con partenza da Piazzale Montelungo e arrivo al parco di San Donato, Autolinee Toscane informa che dalle 9.00 fino a conclusione della manifestazione saranno attuate deviazioni temporanee di percorso di molte linee urbane. Il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

