Sciopero generale corteo a Firenze | deviazioni e disagi sugli autobus

Domani, venerdì 28 novembre, a causa di manifestazione con corteo con partenza da Piazzale Montelungo e arrivo al parco di San Donato, Autolinee Toscane informa che dalle 9.00 fino a conclusione della manifestazione saranno attuate deviazioni temporanee di percorso di molte linee urbane. Il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Sciopero generale, corteo a Firenze: deviazioni e disagi sugli autobus

12 DICEMBRE SCIOPERO GENERALE https://www.cgilmodena.it/?p=104215 - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale 28 novembre: al via alle 21 di oggi con lo stop dei treni. Fasce di garanzia in Toscana Vai su X

Sciopero generale, il 'red friday' contro la finanziaria: trasporti e orari. Corteo a Firenze - Anziché un black friday di shopping, per i sindacati di base sarà un "red friday" di sciopero: domani, venerdì 28 novembre, sarà sciopero generale nazionale. Si legge su 055firenze.it

Sciopero generale di 24 ore, corteo a Firenze. Le fasce di garanzia per bus e tramvia - Lo sciopero, indetto da Usb, Unione sindacale di base, coinvolgerà tutti settori pubblici e privati, compreso il trasporto pubblico. Segnala 055firenze.it

Sciopero generale, "su Genova gli occhi del mondo": orari corteo, chi si ferma domani - Imponente manifestazione domani a Genova per lo sciopero generale: hanno già annunciato la presenza personaggi noti a livello nazionale e mondiale come Greta Thunberg, Francesca Albanese, Yanis Varouf ... Lo riporta genovatoday.it