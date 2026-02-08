Scomparso con l’auto riprendono nel fiume Liri le ricerche dell’uomo

Questa mattina sono riprese le ricerche dell’uomo scomparso nel fiume Liri. Si tratta di un 51enne di Monte San Giovanni Campano, che era stato segnalato disperso nella zona della Piana di Castelliri. Le squadre di soccorso stanno perlustrando l’area nel tentativo di trovare tracce dell’uomo, dopo che era scomparso con la sua auto.

Sono riprese questa mattina le ricerche del 51enne residente a Monte San Giovanni Campano, segnalato disperso nella zona della Piana di Castelliri. Le operazioni erano state sospese ieri sera a causa del buio e delle condizioni meteo avverse, con pioggia intensa che aveva reso difficoltoso il.

