Mistero sul fiume Liri | scomparso un 51enne nessuna traccia dell’auto

Le ricerche di un uomo di 51 anni scomparso nel fiume Liri si sono fermate senza risultati. L’uomo è finito nel fiume ieri, forse con la sua auto, ma ancora nessuna traccia del veicolo. Le squadre di soccorso hanno interrotto le operazioni, sperando in qualche novità. La famiglia aspetta ancora notizie, mentre le ricerche riprenderanno se ci saranno nuovi elementi.

Sono state sospese nelle ultime ore le ricerche nelle acque del fiume Liri dell'uomo che nella giornata di ieri sarebbe precipitato con la propria auto nel tratto che attraversa la piana di Castelliri. Si tratta di un cinquantunenne residente a Monte San Giovanni Campano.I sommozzatori dei vigili.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Liri Castelliri Scompare con l'auto,si sospetta la caduta nel fiume Liri Un uomo di 50 anni è scomparso dopo essere finito nel fiume Liri a Castelliri.

