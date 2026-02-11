auto in sosta vandalizzate denunciato ventiduenne

Questa notte a Castelleone, alcune auto parcheggiate sono state danneggiate. Un giovane di 22 anni è stato identificato e denunciato per aver colpito almeno otto veicoli tra il 2 e il 3 novembre. Ora dovrà rispondere delle sue azioni con i proprietari delle auto.

CASTELLEONE (Cremona) Aveva danneggiato almeno otto auto nella notte dal 2 al 3 novembre scorsi. Adesso ha un nome e anche una denuncia e se la vedrà con le persone proprietarie delle auto vandalizzate. La persona che i carabinieri di Castelleone hanno individuato e denunciato è un 22enne che ha precedenti di polizia a carico. La notte del 2 novembre scorso il giovane era passato in una via del borgo dove erano parcheggiate alcune auto. Senza una ragione evidente, aveva cominciato a prendere a calci gli specchietti retrovisori delle auto ferme in sosta, danneggiandone alcuni, scardinandone altri, rompendo i vetri e rendendoli inservibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segnalata un'altra serie di atti vandalici a Pastena, in via Maiuri.

Un giovane di 22 anni di Reggio Calabria è stato denunciato dalla polizia locale di Santa Caterina per aver rivolto insulti e minacce agli agenti durante un intervento di multatura.

