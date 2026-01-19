Auto in sosta vandalizzate a Pastena | ennesima segnalazione

Segnalata un'altra serie di atti vandalici a Pastena, in via Maiuri. Durante la notte, alcune auto parcheggiate sono state danneggiate e saccheggiate da ignoti. La situazione evidenzia ancora una volta le problematiche di sicurezza nella zona, sollevando preoccupazioni tra i residenti e i proprietari delle vetture coinvolte.

Sorpreso a rubare all’interno di un’auto in sosta nel centro di Voghera, fermato nella notte dai Carabinieri - facebook.com facebook

Arrestate due donne intente a rubare auto in sosta nel quartiere Mirafiori a Torino x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.