Auto in sosta vandalizzate a Pastena | ennesima segnalazione
Segnalata un'altra serie di atti vandalici a Pastena, in via Maiuri. Durante la notte, alcune auto parcheggiate sono state danneggiate e saccheggiate da ignoti. La situazione evidenzia ancora una volta le problematiche di sicurezza nella zona, sollevando preoccupazioni tra i residenti e i proprietari delle vetture coinvolte.
Ancora auto vandalizzate, in via Maiuri, a Pastena. Di notte, ignoti hanno danneggiato e saccheggiato delle vetture in sosta. Non si tratta del primo caso: nella zona orientale, da giorni, si segnalano episodi analoghi. Nuovo appello alle forze dell'ordine, dunque, affinché incrementino i.🔗 Leggi su Salernotoday.it
