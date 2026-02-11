Auto Europee ACEA allerta UE | serve ripresa competitività e investimenti energetici

L’ACEA ha scritto una lettera al vertice di Bruxelles per chiedere all’Unione Europea di fare di più. L’industria dell’auto europea si trova sotto grande pressione, tra crisi di competitività e la necessità di investimenti nel settore energetico. La richiesta è chiara: serve una svolta concreta per rilanciare il settore e affrontare meglio le sfide di oggi.

L'Industria dell'Auto sotto Pressione: ACEA Lancia l'Allarme a Bruxelles. La richiesta di politiche più pragmatiche da parte dell'industria automobilistica europea, formalizzata con una lettera al vertice di Bruxelles, segna una fase critica per il settore. Il documento, firmato da Ola Källenius, Presidente di ACEA e amministratore delegato di Mercedes-Benz, non è un appello isolato, ma il culmine di una serie di pressioni esercitate nei mesi precedenti. Källenius aveva già espresso la necessità di regole più realistiche, guidate dalle dinamiche del mercato e non da imposizioni normative rigide.

