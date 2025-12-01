Auto e obiettivi 2035 | Acea lancia l’allarme Merz sollecita una revisione Ue

A pochi giorni dall’invito del cancelliere tedesco Friedrich Merz alle autorità UE ad alleggerire il divieto previsto sullo stop alla vendita di nuove auto con motore a combustione dal 2035, la direttrice generale dell’ Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA), Sigrid de Vries, assicura che le case automobilistiche sono impegnate nell’elettrificazione, ma avverte che le attuali condizioni non permettono di raggiungere gli obiettivi prefissati. In un intervento pubblicato alla vigilia della presentazione del Pacchetto Automotive della Commissione, in programma il prossimo 10 dicembre, de Vries sottolinea che l’industria non sta facendo marcia indietro sulla transizione elettrica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Auto e obiettivi 2035: Acea lancia l’allarme, Merz sollecita una revisione Ue

Argomenti simili trattati di recente

Il mercato europeo delle auto continua a virare verso l'elettrificazione del parco circolante, nonostante crescano le pressioni sull’Ue affinché vengano rivisti gli obiettivi che vietano la vendita di nuove auto a motore endotermico dal 2035. In una recente intervist - facebook.com Vai su Facebook

Marsilio a Ue, 'rivedere obiettivi e tempistiche su auto' #ANSA Vai su X

Auto e obiettivi 2035: Acea lancia l’allarme, Merz sollecita una revisione Ue - Alla vigilia del Pacchetto Automotive, la direttrice dell’ACEA ribadisce che l’industria non arretra sulla transizione elettrica, ma avverte che il mercato europeo resta fragile, con tre milioni di im ... Da quotidiano.net

Obiettivi emissioni 2035 irraggiungibili? La crisi dell’auto elettrica europea - Crisi auto elettrica: perché l’Europa rischia di non raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 e 2035 ... Si legge su rinnovabili.it

Auto Ue, l’appello di ACEA a Bruxelles: “Correggere la rotta o i target 2030 sono a rischio” - In vista del Pacchetto Automotive del 10 dicembre, i costruttori confermano l'elettrico ma chiedono pragmatismo: cinque ... Come scrive energiaoltre.it

Filosa “Bene Merz sulle norme dell’Unione Europea, abbiamo una grande opportunità per ripensare le regole” - ROMA (ITALPRESS) – “Accogliamo con favore il sostegno del governo tedesco alle revisioni delle normative europee. msn.com scrive

ACEA: gli obiettivi Ue per il 2030/2035 non sono raggiungibili - I target dell’Unione Europea per la riduzione delle emissioni di CO2 di auto e furgoni entro il 2030 e il 2035 non sono raggiungibili né realistici, con il rischio che sfuggano alla portata del ... Lo riporta ilsole24ore.com

Il mondo dell’auto scrive all’UE: “Obiettivi 2035 non più fattibili” - Il mondo dell’auto scrive ad Ursula von der Leyen e chiede di rivedere il Green Deal ed i suoi obiettivi. Scrive motorionline.com