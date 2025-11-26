Incidente tra un' auto e un autobus morto un 40enne rimasto incastrato tra le lamiere e ferito un bambino di due anni seduto nel seggiolino posteriore

FELTRE (BELLUNO) - Ancora un incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 novembre, nel Bellunese: nello schianto tra un'auto e un autobus è morto un 40enne ed è rimasto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente tra un'auto e un autobus, morto un 40enne rimasto incastrato tra le lamiere e ferito un bambino di due anni seduto nel seggiolino posteriore

News recenti che potrebbero piacerti

Incidente stradale sulla 131, tre auto coinvolte nello schianto Il traffico è temporaneamente rallentato, sul posto forze dell’ordine e ambulanze - facebook.com Vai su Facebook

Asse Mediano ancora in tilt: incidente e auto bloccate Vai su X

Incidente tra un'auto e un autobus, morto un 40enne rimasto incastrato tra le lamiere e ferito un bambino di due anni seduto nel seggiolino posteriore - Ancora un incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 novembre, nel Bellunese: nello schianto tra un'auto e un autobus è morto un 40enne ed è ... Come scrive ilgazzettino.it

Scontro auto-autobus, un morto e un bambino di due ann ferito - Un 40enne di Primiero San Martino di Castrozza (Trento) è morto e un bambino di due anni è rimasto invece leggermente ferito in uno scontro tra un auto e un'autobus avvenuto oggi a Feltre, nel bellune ... msn.com scrive

Schianto contro un autobus: maestro di sci 40enne perde la vita, salvo il figlio di 2 anni - Grave incidente a Feltre: maestro di sci 40enne perde la vita nello scontro tra auto e autobus, illeso il figlio di due anni. Scrive nordest24.it