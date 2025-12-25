Firenze | auto si ribalta davanti all’omino di Folon Un ferito incastrato fra le lamiere
I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 25 dicembre 2025, alle 5 del mattino nel comune di Firenze sul lungarno Aldo Moro per un incidente stradale
Firenze: auto si ribalta davanti all’omino di Folon. Un ferito incastrato fra le lamiere.
