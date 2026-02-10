Auto Made in China | Cresce la fiducia degli italiani sondaggio Areté rivela un mercato in svolta

Gli italiani stanno iniziando a fidarsi di più delle auto cinesi. Secondo un sondaggio di Areté, il mercato sta vivendo una vera e propria svolta. Le auto provenienti dalla Cina, che fino a poco tempo fa erano quasi invisibili sulle strade italiane, stanno conquistando spazio e attenzione. La domanda cresce e le case automobilistiche cinesi puntano a inserirsi sempre di più nel cuore dei consumatori italiani.

L’Ascesa del Dragone a Quattro Ruote: Come le Auto Cinesi Conquistano il Mercato Italiano. L’auto cinese sta rapidamente cambiando volto al mercato automobilistico italiano, passando da una presenza marginale a una potenziale forza dominante. Un recente sondaggio condotto dall’azienda di consulenza Areté a gennaio 2026 rivela un dato sorprendente: sette italiani su dieci si dichiarano pronti ad acquistare un veicolo proveniente dalla Cina. Questo segna un incremento significativo rispetto all’ottobre 2024, quando solo il 68% degli intervistati si mostrava aperto a questa possibilità. Il cambiamento di percezione non è avvenuto per caso.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

