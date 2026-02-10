Sci Fondo Sprint | Klaebo domina tra gli uomini tripletta svedese tra le donne Gli Azzurri si fermano in semifinale

La gara di sci di fondo sprint a Milano Cortina 2026 si è conclusa con Klæbo che ha dominato tra gli uomini, mentre le svedesi hanno conquistato le prime tre posizioni tra le donne. Gli Azzurri, invece, si sono fermati in semifinale, senza riuscire a passare il turno.

La sprint di sci di fondo a Milano Cortina 2026 si chiude con il trionfo di Klæbo al maschile e una storica tripletta svedese al femminile. L’Italia si ferma in semifinale con Cassol, Ganz, Pellegrino, Mocellini e Daprà, ma esce a testa alta dalla Val di Fiemme. La sprint a tecnica classica dello sci di fondo ai Giochi di Milano Cortina 2026 entra nella sua fase più calda e regala subito emozioni fortissime all’Italia. Sulla pista della Lago di Tesero, la protagonista assoluta è Federica Cassol, capace di conquistare una semifinale che sembrava complicata e invece si è trasformata in una rimonta memorabile.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 LIVE Sci di fondo, 20 km tl mass start Ruka 2025 in DIRETTA: forcing svedese tra le donne! Bella Italia tra gli uomini Sci di fondo, Klaebo domina le qualificazioni della sprint tc di Tesero alle Olimpiadi. Avanti tutti gli azzurri A Tesero si sono concluse le qualificazioni della sprint maschile di sci di fondo in tecnica classica, valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Sci di fondo, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina; RIVIVI IL LIVE! Skiathlon, Klaebo campione olimpico in scioltezza; Klaebo sogna un all-in a cinque cerchi, Pellegrino la grande speranza azzurra: i borsini dello sci di fondo maschile; Quando lo sci di fondo oggi in tv: orari sprint tc, programma martedì 10 febbraio, streaming. LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati in semifinale! Svahn e Klaebo d’oroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42: ORO KLAEBO! Sempre lui! Che campione incredibile! Argento per lo statunitense Ogden che oggi ha vissuto ... oasport.it Sci di fondo, Klaebo domina le qualificazioni della sprint tc di Tesero alle Olimpiadi. Avanti tutti gli azzurriA Tesero si sono disputate le qualificazioni della sprint maschile in tecnica classica di sci di fondo valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... oasport.it Martedì 10 febbraio doppio appuntamento olimpico. Si inizia alle 9.15 con lo sci di fondo sprint donne e a seguire quello maschile. Si alterneranno i quarti di finale, semifinali e finale. Il tutto allo stadio del fondo di Lago di Tesero. La lista ufficiale degli atleti e d - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.