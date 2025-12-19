Uomini e Donne Gemma ha un crollo! Tina Cipollari arriva in studio con il dottore | L' eta c' è
Puntata movimentata tra colpi di scena e ironia pungente: Gemma Galgani prende una decisione drastica dopo il ballo con Mario, mentre Tina Cipollari trasforma lo studio in un ambulatorio. La puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, ha regalato momenti intensi e siparietti imperdibili. Al Trono Over, Gemma Galgani è finita al centro dello studio tra balli emozionanti, ironia pungente e decisioni drastiche. Nel Trono Classico, invece, Cristiana Anania ha vissuto esterne molto coinvolgenti, tra viaggi, baci e nuove conferme che potrebbero cambiare gli equilibri del suo percorso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
