Puntata movimentata tra colpi di scena e ironia pungente: Gemma Galgani prende una decisione drastica dopo il ballo con Mario, mentre Tina Cipollari trasforma lo studio in un ambulatorio. La puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, ha regalato momenti intensi e siparietti imperdibili. Al Trono Over, Gemma Galgani è finita al centro dello studio tra balli emozionanti, ironia pungente e decisioni drastiche. Nel Trono Classico, invece, Cristiana Anania ha vissuto esterne molto coinvolgenti, tra viaggi, baci e nuove conferme che potrebbero cambiare gli equilibri del suo percorso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne, Gemma ha un crollo! Tina Cipollari arriva in studio con il dottore: "L'eta c'è..."

Leggi anche: Uomini e Donne, su Witty arriva La Posta del Cuore con Tina Cipollari e Gemma Galgani

Leggi anche: Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Tina Cipollari consola Gemma Galgani...con un abbraccio!

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Uomini e donne, Mario non è attratto da Gemma: duro colpo per la storica dama; Uomini e donne anticipazioni Trono Over: Gemma in lacrime dopo la decisione di Mario Lenti; Antonio: Gemma? Ha preferito ballare con Roberto e… - Uomini e donne Clip |; Uomini e Donne: Gemma di nuovo alle prese con le sue pene d'amore, Sabrina rivede Carlo e la scelta di Flavio.

Uomini e Donne, Gemma ha un crollo! Tina Cipollari arriva in studio con il dottore: "L'eta c'è..." - Puntata movimentata tra colpi di scena e ironia pungente: Gemma Galgani prende una decisione drastica dopo il ballo con Mario, mentre Tina Cipollari trasforma lo studio in un ambulatorio. movieplayer.it