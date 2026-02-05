Nuova truffa su WhatsApp | tracciamento dei dati personali per ottenere denaro

Una truffa si diffonde rapidamente su WhatsApp, questa volta con un messaggio che sembra arrivare da un contatto affidabile. Si tratta della cosiddetta “truffa della ballerina”, in cui i criminali inviano un messaggio personalizzato con una foto di una bambina e un nome specifico. Chi riceve il messaggio viene indotto a cliccare su link o a fornire dati personali, con la promessa di ricevere denaro. La polizia invita a fare attenzione e a verificare sempre le fonti prima di rispondere o condividere informazioni.

**Un nuovo tipo di truffa sta diffondendosi rapidamente su WhatsApp: la truffa della ballerina.** È un messaggio personalizzato, che sembra provenire da un contatto fidato, con un nome specifico e una foto della bambina che partecipa a un concorso di danza. Ma l’unico scopo è rubare informazioni personali. **Il truffatore invita a votare per la ragazza**, mostrando un link che porta a una pagina web con richiesta di numero di telefono e codice SMS. La truffa, ormai diffusa in tutta Italia, permette ai criminali di ottenere il controllo completo dell’account WhatsApp della vittima. Una volta dentro, il truffatore usa l’account per contattare parenti e amici, fingendo situazioni d’emergenza per chiedere denaro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su WhatsApp Truffa

Durante il periodo natalizio, aumenta il rischio di truffe online, tra cui le campagne di phishing su WhatsApp che mirano a sottrarre account e dati personali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su WhatsApp Truffa

Argomenti discussi: Ciao, potresti prestarmi 875 euro?. Nuova truffa corre su WhatsApp: come funziona e come fanno a entrare nel nostro profilo; Nuova truffa su WhatsApp che spia chat e contatti: l'allerta del Centro consumatori di Bolzano; Account WhatsApp sottratti con l'inganno, attenzione alla truffa; Ciao, mi presti 700 euro?. La nuova truffa su whatsApp: come funziona e come evitarla.

Truffa vota ballerina su WhatsApp: numerose segnalazioni da ToanoParte da Toano l'allarme per una nuova truffa che sta circolando in queste ore su WhatsApp. Sono numerosi i cittadini che hanno segnalato di aver ricevuto ... redacon.it

Prima rubano l’account e poi i soldi, la nuova truffa su WhatsAppTutti noi ogni giorno utilizziamo comodamente WhatsApp per restare in contatto con le persone care, la nota applicazione valuta un bacino di utenti davvero impr ... tecnoandroid.it

WhatsApp, la nuova truffa del prestito urgente Cresce l’allarme per i finti messaggi dei contatti, le raccomandazioni della Polizia Postale facebook

Nuova truffa, questa volta è lo , il Sistema Pubblico di Identità Digitale, ad essere coinvolto. La truffa si basa su comunicazioni via email ingannevoli che invitano il destinatario ad “accedere urgentemente” alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia x.com