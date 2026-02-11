Attenzione! Non cadere nella truffa | il voto per mia nipote è ingannevole!

I carabinieri avevano avvertito di una truffa online che coinvolgeva un voto falso per una ragazza. Molti cittadini sono caduti nel tranello, credendo di aiutare la ragazza, ma in realtà hanno fornito dati sensibili a truffatori. Ora le forze dell’ordine stanno lavorando per bloccare i responsabili e mettere in sicurezza chi è stato ingannato.

Il Ruolo dei Carabinieri nella Lotta contro le Truffe Digitali. Negli ultimi mesi, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli ha intensificato gli sforzi per combattere le frodi informatiche, in particolare quelle legate alle truffe su WhatsApp. Un'allerta crescente ha riguardato una nuova categoria di inganni digitali, in cui i cybercriminali abusano della fiducia creata tra le persone attraverso messaggi istantanei. In questo contesto, i carabinieri stanno raccogliendo sempre più segnalazioni da parte di cittadini che sono caduti nella rete di queste frodi.

