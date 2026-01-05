Saldi ecco come non cadere nella truffa dei prezzi

I saldi invernali sono iniziati anche a Parma, seguendo la tradizione regionale dell'Emilia-Romagna. Per approfittare delle offerte in modo consapevole, è importante conoscere i propri diritti e prestare attenzione alle eventuali truffe sui prezzi. In questa guida, troverai consigli pratici per evitare inganni e fare acquisti sicuri durante questa stagione di sconti.

Da sabato 3 gennaio sono partiti anche a Parma, come in tutta la regione Emilia-Romagna, i saldi invernali. Ecco i consigli dell'associazione di consumatori Adoc per non cadere nella truffa del prezzo "Il consumatore dei saldi è bene che già da ora si faccia un’idea - scrive l'associazione -. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Saldi, ecco come non cadere nella truffa dei prezzi Leggi anche: Saldi invernali 2026: pre-saldi, offerte anticipate e prezzi scontati già prima della data ufficiale. Si parte il 2 gennaio, ecco dove Leggi anche: Arrivano i saldi. Ulteriori sconti sui prezzi outlet Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Saldi, Aduc: attenzione a sconti-truffa fatti usando prezzi fittizi; Inizio saldi invernali 2026 dal 3 gennaio, il cartellino sospetto da evitare per non cadere in una truffa; Saldi invernali 2026: il calendario per ogni Regione e le regole da seguire per evitare truffe; Truffe sui saldi invernali 2026 come riconoscere i veri sconti ed evitarle. Truffe sui saldi invernali 2026, come riconoscere i veri sconti ed evitarle - Dalla direttiva Omnibus ai consigli dell’Unc: guida pratica ai saldi per acquistare in modo consapevole ed evitare sconti ingannevoli ... quifinanza.it

Inizio saldi invernali 2026 dal 3 gennaio, il cartellino sospetto da evitare per non cadere in una truffa - Al via i saldi invernali 2026: le date della stagione degli sconti e i consigli per evitare fregature e truffe ... virgilio.it

Saldi, in Sicilia si parte sabato 3 gennaio: linee guida per evitare truffe - Sta per arrivare uno dei giorni più attesi per gli italiani, l’inizio dei saldi: in Sicilia come in tante altre regioni il via scatta domani, sabato 3 gennaio. msn.com

Scattano i saldi in #Veneto, 120 euro la spesa media per famiglia prevista. Arrivano i consigli di Adiconsum per non rischiare di cadere nelle insidie dello shopping. Link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.