Hacker kazako arrestato a Riccione Ora deciderà la Cassazione

Un hacker kazako arrestato a Riccione attende ora la decisione della Cassazione, dopo che la Corte d’Appello ha confermato le condizioni per l’estradizione negli Stati Uniti. La vicenda giudiziaria di Roman Khlynovskiy prosegue, lasciando aperti vari scenari e interrogativi sul futuro del processo, in un contesto di crescente attenzione internazionale verso la sicurezza digitale e la giustizia transnazionale.

La Corte d’Appello ha confermato la sussistenza delle condizioni per l’ estradizione di Roman Khlynovskiy verso gli Stati Uniti, ma la vicenda giudiziaria è tutt’altro che conclusa. I legali del 42enne imprenditore kazako, arrestato a Riccione nel luglio scorso mentre si trovava in vacanza con la famiglia, hanno infatti annunciato l’impugnazione della sentenza e il ricorso in Cassazione. Khlynovskiy è accusato dal tribunale federale del Tennessee di associazione a delinquere finalizzata alla frode informatica e al furto di identità, frode telematica, estorsione informatica, riciclaggio di denaro e minacce legate alla divulgazione internazionale di immagini intime senza consenso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

