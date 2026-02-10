Mediaset si aggiudica i diritti televisivi delle ATP Finals per i prossimi tre anni. La Rai perde la battaglia e dovrà cedere la visibilità in chiaro, dopo aver detenuto i diritti fino al 2025. L’accordo tra le parti è ormai definito, manca solo la firma ufficiale.

ROMA – E’ stato raggiunto l’accordo sui diritti tv in chiaro per le Atp Finals tra Mediaset e la Associazione Tennisti Professionisti. L’intesa, per cui manca solo la firma, è per almeno tre anni. Battuta la Rai, che deteneva i diritti in chiaro fino al 2025, sulla base di una maxi offerta delle tv del Biscione. Torino ha buone possibilità di restare sede della manifestazione anche oltre l’edizione di quest’anno già prevista nel capoluogo piemontese. È già deciso infatti che l’evento clou dell’autunno del tennis mondiale, che quest’anno ha visto la vittoria in finale di Sinner su Alcaraz, resterà in Italia fino al 2030. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Tennis, Atp Finals: Mediaset ottiene i diritti televisivi per tre anni. Battuta la Rai

