Atp Finals a Mediaset c’è l’accordo sui diritti tv

Da seriea24.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediaset ha firmato un accordo per trasmettere in chiaro le Nitto Atp Finals di tennis a partire dal 2026. La tv italiana potrà quindi offrire agli appassionati di sport un appuntamento importante, che fino a ora era visibile solo su canali a pagamento. L’intesa permette a Mediaset di rafforzare la propria programmazione sportiva, puntando su uno degli eventi più seguiti nel mondo del tennis.

(Adnkronos) – Mediaset ha raggiunto un’intesa per l’acquisizione dei diritti televisivi ‘free to air’ delle Nitto Atp Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro. Lo comunica la stessa Mediaset in una nota.  L’accordo, si legge nella nota, porterà sulle reti e sulle piattaforme del Gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale.   Quest’anno le Nitto Atp Finals si svolgeranno dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino.🔗 Leggi su Seriea24.itImmagine generica

Approfondimenti su Atp Finals Mediaset

La Rai perde anche le Atp Finals, vince l’offertona di Mediaset: cosa prevede l’accordo sui diritti Tv

La Rai perde i diritti televisivi delle Atp Finals.

Atp Finals su Mediaset, accordo per i diritti televisivi da 4 milioni l’anno

Mediaset ha ufficializzato l’accordo per trasmettere in chiaro le Nitto ATP Finals dal 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Atp Finals Mediaset

Argomenti discussi: Mediaset, accordo per i diritti in chiaro delle Atp Finals; Le Atp Finals in chiaro su Mediaset? La Rai rischia di perdere i diritti; Mediaset soffia alla Rai le Atp Finals: accordo per i diritti in chiaro dal 2026; Un altro smacco per la Rai: Mediaset si prende i diritti tv delle Atp Finals di tennis.

atp finals a mediasetMediaset, accordo per i diritti in chiaro delle Atp FinalsLa Atp Finals lasciano la Rai e sbarcano su Mediaset. ansa.it

atp finals a mediasetDal servizio pubblico a Mediaset: il caso ATP Finals accende il dibattito in RaiIl passaggio delle ATP Finals a Mediaset dal 2026 segna una svolta per il tennis in chiaro e accende le polemiche sul futuro del servizio pubblico Rai. notizie.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.