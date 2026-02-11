Atp Finals a Mediaset c’è l’accordo sui diritti tv
Mediaset ha firmato un accordo per trasmettere in chiaro le Nitto Atp Finals di tennis a partire dal 2026. La tv italiana potrà quindi offrire agli appassionati di sport un appuntamento importante, che fino a ora era visibile solo su canali a pagamento. L’intesa permette a Mediaset di rafforzare la propria programmazione sportiva, puntando su uno degli eventi più seguiti nel mondo del tennis.
(Adnkronos) – Mediaset ha raggiunto un’intesa per l’acquisizione dei diritti televisivi ‘free to air’ delle Nitto Atp Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro. Lo comunica la stessa Mediaset in una nota. L’accordo, si legge nella nota, porterà sulle reti e sulle piattaforme del Gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale. Quest’anno le Nitto Atp Finals si svolgeranno dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino.🔗 Leggi su Seriea24.it
La Rai perde anche le Atp Finals, vince l’offertona di Mediaset: cosa prevede l’accordo sui diritti Tv
La Rai perde i diritti televisivi delle Atp Finals.
Atp Finals su Mediaset, accordo per i diritti televisivi da 4 milioni l’anno
Mediaset ha ufficializzato l’accordo per trasmettere in chiaro le Nitto ATP Finals dal 2026.
Argomenti discussi: Mediaset, accordo per i diritti in chiaro delle Atp Finals; Le Atp Finals in chiaro su Mediaset? La Rai rischia di perdere i diritti; Mediaset soffia alla Rai le Atp Finals: accordo per i diritti in chiaro dal 2026; Un altro smacco per la Rai: Mediaset si prende i diritti tv delle Atp Finals di tennis.
Mediaset, accordo per i diritti in chiaro delle Atp FinalsLa Atp Finals lasciano la Rai e sbarcano su Mediaset. ansa.it
Dal servizio pubblico a Mediaset: il caso ATP Finals accende il dibattito in RaiIl passaggio delle ATP Finals a Mediaset dal 2026 segna una svolta per il tennis in chiaro e accende le polemiche sul futuro del servizio pubblico Rai. notizie.it
Telemeloni è riuscita in una nuova impresa catastrofica. La Rai ha ufficialmente perso l’esclusiva in chiaro delle Atp Finals, cedendole a Mediaset, ovvero al diretto concorrente privato. Anche Sinner sono riusciti a perdere. Anche uno dei pochissimi eventi che - facebook.com facebook
Atp Finals a Mediaset, il caso in Parlamento. Le opposizioni: “Altro smacco a TeleMeloni” x.com
