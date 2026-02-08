Dallas Open 2026 | Fritz e Shelton dominano il tabellone Cobolli e Bellucci alla prova in Texas

Questa settimana il Dallas Open 2026 si gioca al Ford Center at the Star di Frisco, in Texas. Fritz e Shelton dominano il tabellone, mentre Cobolli e Bellucci sono pronti a sfidarsi tra le prime qualificazioni. Il torneo ATP 500 si sta aprendo con i favoriti americani in evidenza, pronti a mettere in campo tutta la loro forza.

Il tabellone del Dallas Open 2026, torneo ATP 500 in svolgimento al Ford Center at the Star di Frisco, Texas, è stato definito e presenta un forte predominio di tennisti statunitensi, con Taylor Fritz e Ben Shelton a guidare il seeding. L’evento, che si terrà dal 9 al 15 febbraio, vede anche la partecipazione degli italiani Flavio Cobolli e Mattia Bellucci, entrambi impegnati in sfide potenzialmente complesse fin dai primi turni. Questo torneo, che ha subito un significativo upgrade negli ultimi anni passando da categoria 250 a 500, rappresenta un importante banco di prova per i giocatori in vista degli imminenti impegni stagionali, e si configura come un’alternativa di prestigio rispetto al tradizionale circuito.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Dallas Open 2026

Questa mattina è stato svelato il tabellone del torneo ATP 500 di Dallas, in programma tra qualche settimana.

Al termine della terza giornata degli Australian Open 2026, sono cinque gli italiani che hanno conquistato il passaggio al secondo turno.

Ultime notizie su Dallas Open 2026

