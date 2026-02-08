Dallas Open 2026 | Fritz e Shelton dominano il tabellone Cobolli e Bellucci alla prova in Texas

Da ameve.eu 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana il Dallas Open 2026 si gioca al Ford Center at the Star di Frisco, in Texas. Fritz e Shelton dominano il tabellone, mentre Cobolli e Bellucci sono pronti a sfidarsi tra le prime qualificazioni. Il torneo ATP 500 si sta aprendo con i favoriti americani in evidenza, pronti a mettere in campo tutta la loro forza.

Il tabellone del Dallas Open 2026, torneo ATP 500 in svolgimento al Ford Center at the Star di Frisco, Texas, è stato definito e presenta un forte predominio di tennisti statunitensi, con Taylor Fritz e Ben Shelton a guidare il seeding. L’evento, che si terrà dal 9 al 15 febbraio, vede anche la partecipazione degli italiani Flavio Cobolli e Mattia Bellucci, entrambi impegnati in sfide potenzialmente complesse fin dai primi turni. Questo torneo, che ha subito un significativo upgrade negli ultimi anni passando da categoria 250 a 500, rappresenta un importante banco di prova per i giocatori in vista degli imminenti impegni stagionali, e si configura come un’alternativa di prestigio rispetto al tradizionale circuito.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Dallas Open 2026

Tabellone ATP Dallas 2026: tornano Cobolli e Bellucci, che primo turno Diallo-Shelton

Questa mattina è stato svelato il tabellone del torneo ATP 500 di Dallas, in programma tra qualche settimana.

Australian Open 2026: Sinner guida la carica azzurra, Shelton e Fritz avanti

Al termine della terza giornata degli Australian Open 2026, sono cinque gli italiani che hanno conquistato il passaggio al secondo turno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Dallas Open 2026

Argomenti discussi: Tabellone ATP Dallas 2026: tornano Cobolli e Bellucci, che primo turno Diallo-Shelton; ATP Dallas 2026, il tabellone di Cobolli: gli avversari dal 1° turno alla finale; Cobolli e Bellucci in tabellone a Dallas; Atp Dallas - Draw: Taylor Fritz numero uno, presenti Flavio Cobolli e Mattia Bellucci.

dallas open 2026 fritzATP Dallas, il tabellone: Fritz e Shelton guidano il seeding, presenti Cobolli e BellucciDietro Taylor Fritz e Ben Shelton completano il pacchetto dei primi quattro favoriti Alejandro Davidovich Fokina e Flavio Cobolli ... ubitennis.com

dallas open 2026 fritzDallas Open ATP 2026: Schedule, Entry List, Draw and PredictionsThe Dallas Open is the next tournament to take place on the ATP 500 calendar between February 9-15, 2026 in Frisco, United States. Taking place at the Ford Center at the Star, it sees Denis ... tennisuptodate.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.