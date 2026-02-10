ATP Buenos Aires | Pellegrino cade subito contro Etcheverry Passano anche Martinez e Kopriva

Andrea Pellegrino non riesce a passare il primo turno dell’ATP Buenos Aires. L’italiano cade subito contro il favorito Etcheverry e lascia il torneo già alla prima partita. Passano invece Martinez e Kopriva, che avanzano nel tabellone. La giornata si conclude con una sconfitta amara per Pellegrino, che sperava di fare meglio sulla terra rossa argentina.

Buenos Aires, 10 febbraio 2026 – Amara sconfitta per l’azzurro Andrea Pellegrino all’esordio dell’IEB+ Argentina Open, torneo ATP 250 sulla terra rossa del Buenos Aires Lawn Tennis Club. Il pugliese è stato eliminato dal padrone di casa Tomas Martin Etcheverry in due set, con parziali di 6-3 6-4, dopo un’ora e trentanove minuti di gioco. Nel torneo sudamericano avanzano anche Pedro Martinez, Hugo Dellien e Vit Kopriva. La giornata di oggi ha visto la conclusione anticipata per Pellegrino, reduce dalla sua partecipazione al Challenger di Braga in Portogallo, dove aveva mostrato una buona forma fisica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su ATP Buenos Aires

Questa mattina a Buenos Aires Andrea Pellegrino si ferma al primo turno del torneo ATP.

Questa mattina, Francesco Passaro e Andrea Pellegrino hanno superato le qualificazioni e si sono guadagnati un posto nel tabellone principale dell’ATP di Buenos Aires.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su ATP Buenos Aires

Argomenti discussi: ATP Buenos Aires, 4 italiani al via: oggi in campo Pellegrino; ATP Buenos Aires 2026: Francesco Passaro e Andrea Pellegrino passano le qualificazioni; ATP Buenos Aires 2026: Pellegrino out con Etcheverry; Buenos Aires, Pellegrino battuto. Oggi Passaro e Berrettini.

ATP Buenos Aires: Pellegrino cade subito contro Etcheverry. Passano anche Martinez e KoprivaAndrea Pellegrino a Buenos Aires ha sofferto la solidità da fondo campo di Tomas Martin Etcheverry, che ha servito bene per tutto il match ... ubitennis.com

ATP Buenos Aires 2026, Etcheverry elimina Pellegrino. Avanti Dellien e KoprivaSi è alzato il sipario sulle sfide del tabellone principale dell'ATP 250 di Buenos Aires. Dopo aver superato le qualificazioni, purtroppo Andrea ... oasport.it

GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI Martedì 10-2-26 •DOHA Ore 11:30 Paolini vs Sakkari Ore 15:30 doppio Errani-Paolini vs Eikeri-Jian •ROTTERDAM Ore 13:30 Bolelli-Vavassori Vs Bublik-Royer •BUENOS AIRES Ore 21:30 Passaro vs - facebook.com facebook

A Buenos Aires, il 7 febbraio, il funerale di Andrea Poretti. "Ha cercato per primo il Regno di Dio e la sua giustizia e questo le ha donato una vita ricca di relazioni e di amore, nell'aiuto ai poveri e nell'amicizia con tanti" segidio.it/TYw5 x.com