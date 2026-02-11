Atletica Dosso esplosiva a Belgrado | record italiano sfiorato e vittoria gold

A Belgrado, durante il meeting di atletica indoor, Zaynab Dosso ha dato spettacolo sui 60 metri piani. La sprinter italiana ha sfiorato il record nazionale e si è aggiudicata la vittoria nella categoria gold. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di tutti, confermando il suo grande talento in una gara di alto livello.

Nel meeting di Belgrado, tappa di alto livello del World Indoor Tour, categoria gold, di atletica leggera, Zaynab Dosso ha centrato una prestazione di assoluto livello sui 60 metri piani. L’atleta italiana ha confermato la sua eccellente formazione fisica con una vittoria convincente, conquistando il gradino più alto del podio e sfiorando di un solo centesimo il suo primato nazionale. Questa prova rappresenta il secondo successo consecutivo nel circuito indosso per Dosso dopo quello di Ostrava, confermando l’italiano tra le spinter già competitive del panorama mondiale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Zaynab Dosso Zaynab Dosso devastante! Accelerazione pirotecnica e record italiano a un centesimo, che vittoria gold Zaynab Dosso fa ancora parlare di sé. Zaynab Dosso spumeggiante a Belgrado! Fluida in batteria, accarezza il record italiano e fa sognare Zaynab Dosso si è fatta notare a Belgrado con una corsa esplosiva nei 60 metri. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Zaynab Dosso Atletica, Zaynab Dosso vince i 60m al meeting di Ostrava. VideoAl meeting di Ostrava, Zaynab Dosso è protagonista di un grande esordio stagionale vincendo i 60m in 7.09: battute in finale Van der Weken (7.14), Manasova e Hunt (7.17). L’azzurra primatista italiana ... sport.sky.it Zaynab Dosso, sciabolata morbida a Ostrava! Vittoria gold, sfonda il muro di 7.10 e si lancia verso i MondialiZaynab Dosso ha illuminato l'ultima gara del Meeting di Ostrava, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante ... oasport.it Magica Dosso: 7.02 nei 60 di Belgrado La sprinter azzurra si impone in Serbia a un solo centesimo dal suo record italiano, con la seconda prestazione mondiale dell'anno Ph. archivio Grana/FIDAL #atleticaitaliana x.com Nuovo articolo su sportivo24 #altrisport #atleticaleggera : Atletica Leggera: Furlani 8,30, Dosso 7.09: due vittorie a Ostrava https://www.sportivo24.it/notizie/altri-sport/188590-atletica-leggera-furlani-830-dosso-7-09-due-vittorie-a-ostrava - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.