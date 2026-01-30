Atalanta di nuovo in Germania | ai playoff sarà sfida al Borussia Dortmund

L’Atalanta torna in Germania per giocarsi l’accesso alla fase a gironi della Champions League. Dopo il sorteggio di Nyon, i bergamaschi affronteranno il Borussia Dortmund in una sfida che si annuncia combattuta. La squadra di Gasperini si prepara a sfidare uno dei club più temuti in Europa, in una partita che potrebbe decidere il loro futuro continentale.

L’urna di Nyon ha emesso il suo verdetto. L’Atalanta dovrà disputare i playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund. Si tratta di un ritorno, visto che già in Europa League c’era stato un incrocio nella stagione 201718, con il Signal Iduna Park ‘invaso’ da migliaia di bergamaschi, in un match perso 3-2 e ricordato soprattutto per la straordinaria prova di Josip Ilicic. Il Dortmund, secondo in classifica in Bundesliga dietro soltanto al mostruoso Bayern, nella League Phase ha vinto 3 partite, ne ha pareggiate 2 e ne ha perse 3. L’alternativa erano i greci dell’Olympiacos. La gara d’andata è in programma in trasferta martedì 17 o mercoledì 18 febbraio, il ritorno invece sarà a Bergamo martedì 24 febbraio se l’andata dovesse essere il 18, mercoledì 25 febbraio se l’andata dovesse essere il 17.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Atalanta Borussia Dortmund

Ultime notizie su Atalanta Borussia Dortmund

