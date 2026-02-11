atalanta coi gol krstovic ridsegna le gerarchie in attacco

L’Atalanta torna a segnare con Krstovic, che con il suo gol ha riaperto la corsa in campionato. Il centravanti serbo è diventato il principale terminale offensivo della squadra, con sette reti in totale e già cinque nel 2026. Solo Lautaro Martinez fa meglio nel ritmo di marcature. La squadra bergamasca punta su di lui per risalire la classifica e consolidare il suo ruolo in attacco.

Adesso vien difficile chiamarlo riserva, alternativa o anche seconda scelta. Nikola Krstovic sta polverizzando le gerarchie con il suo lavoro. Ovvero, segnare e offrire la sua forza di volontà per il bene collettivo. E così a metà febbraio, nel cuore di un mese che offre spunti su tre competizioni, ecco che l’Atalanta può farsi un plauso sincero ancora una volta. Perché Krstovic è l’ennesimo colpo di questa società e del ds Tony D’Amico. La cessione di Mateo Retegui della scorsa estate è stata infatti attutita rapidamente andando a prelevare l’attaccante montenegrino a Lecce. Un affare velocissimo, aperto e chiuso in pochissimo tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

