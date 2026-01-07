Diretta gol Serie A LIVE | Bologna Atalanta 0-2 gol di Krstovic e Napoli Verona 2-2

Da calcionews24.com 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale le principali sfide della 19ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su Bologna-Atalanta e Napoli-Verona. Qui trovi cronaca, risultati e analisi delle partite in corso, tra cui Parma-Inter, Torino-Udinese e Lazio-Fiorentina. Ti offriamo una panoramica chiara e precisa degli eventi, per restare sempre informato sugli sviluppi del campionato italiano di calcio.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 19esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Bologna Atalanta, Napoli Verona, Parma Inter, Torino Udinese e Lazio Fiorentina, valevoli per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. SEGUI IL LIVE DI PARMA INTER . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

diretta gol serie a live bologna atalanta 0 2 gol di krstovic e napoli verona 2 2

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Atalanta 0-2 gol di Krstovic e Napoli Verona 2-2

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Atalanta 0-1 gol di Krstovic e Napoli Verona 0-2, raddoppia Orban!

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Atalanta 0-1 gol di Krstovic e Napoli Verona 0-2, raddoppia Orban! Fine primo tempo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tutto il calcio in; Roma-Genoa 3-1 oggi, Serie A. Gol e classifica aggiornata; Como Udinese, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Lazio - Napoli in Diretta Streaming | IT.

LIVE Alle 20.45 Parma-Inter: Chivu con Pio e Sucic, l'ex Oristanio dal 1' - I nerazzurri per difendere la vetta e andare sul momentaneo +4 dal Milan, gli emiliani per allontanare ulteriormente la zona retrocessione ... gazzetta.it

diretta gol serie liveLIVE Alle 20.45 Lazio-Fiorentina: Sarri schiera Guendouzi, Vanoli con Piccoli, Kean in panchina - La Viola cerca altri punti salvezza dopo il sucecsso in extremis sulla Cremonese ... gazzetta.it

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ In campo per le prime due partite! Diretta gol live score (7 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: la 19^ giornata prosegue con gli impegni di Napoli e Inter, che ovviamente continuano la corsa allo scudetto. ilsussidiario.net

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.