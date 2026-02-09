L’assegno nucleo familiare vedrà un aumento nel 2026, insieme ai nuovi limiti di reddito. Le tabelle con i nuovi importi sono state pubblicate e entreranno in vigore presto. Chi riceve questa prestazione dovrà verificare se rientra nei nuovi parametri per poter beneficiare degli aumenti.

Come avviene per l'assegno unico per i figli, anche per l'assegno nucleo familiare nel 2026 scattano gli aumenti e i nuovi limiti di reddito. Assegno nucleo familiare, i nuovi importi L'Anf, la prestazione economica erogata dall'Inps ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente, viene rivalutato annualmente. E per il 2026 l'adeguamento previsto è dell'1,4%. Quando partono gli incrementi degli importi? Ancora non è stata approntata la circolare Inps che stabilisce la variazione annuale, ma storicamente la rivalutazione dell'Anf scatta a partire dal 1° luglio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Assegno nucleo familiare, aumenti 2026: tabelle nuovi importi e quando scattano

Approfondimenti su Assegno Nucleo Familiare

Nel 2026 ci saranno nuovi aumenti per l’assegno nucleo familiare.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

