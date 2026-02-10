La crisi si fa sentire tra Parigi e Berlino, mentre l’Europa si prepara a prendere decisioni importanti. Le tensioni tra Francia e Germania si intrecciano con i problemi interni di Londra e le turbolenze di Macron. Intanto, il governo inglese si trova in difficoltà dopo le dimissioni di due consiglieri chiave di Starmer, che nel frattempo ha visitato la Cina. La Ue si trova a un bivio, con le scadenze e le sfide che si accumulano.

La mini-crisi che sta colpendo in queste ore il governo inglese dopo le dimissioni di due importanti collaboratori di Keir Starmer ( che ha da poco visitato la Cina in pompa magna ) e le turbolenze politiche che da mesi attanagliano Emmanuel Macron si intrecciano con le decisioni che l’Unione europea dovrà prendere per il proprio futuro. Al netto della Brexit, che nelle intenzioni di Londra e Bruxelles potrà essere stemperata con un percorso ad hoc di avvicinamento burocratico, ecco che Regno Unito, Italia, Francia e Germania stanno provando a immaginare l’architrave europea che dovrà gestire le emergenze note (Ucraina), i dossier che stanno impattando su strategie e alleanze (terre rare) e le relazioni con ovest (Usa) e est (Cina). 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Parigi-Berlino, il grande freddo. L’Ue guarda alle ricette di Meloni e Merz

Berlino ha fatto sapere che il progetto del nuovo caccia FCAS è ufficialmente morto.

Tensioni crescenti sul fronte ucraino: in vista di un vertice a Berlino, mentre Lavrov minaccia l’Europa e Kiev rivendica un attacco nel Mar Caspio, la situazione internazionale si fa sempre più delicata e incerta.

