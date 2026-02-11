Assalto audace al portavalori | sparatoria e veicoli in fiamme caos totale in strada

Un assalto armato in pieno giorno in Puglia ha portato a una sparatoria tra banditi e forze dell’ordine. I malviventi hanno tentato di rubare un portavalori, sparando colpi di pistola e dando fuoco a alcuni veicoli. La scena si è trasformata in un caos totale, con persone che si sono rifugiate e traffico paralizzato. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando i banditi, mentre la zona è sotto shock.

Assalto a un portavalori in Puglia: Tensione e Colpi di Pistola. Questa mattina, la superstrada 613 Brindisi-Lecce ha vissuto momenti di grande apprensione, specialmente nei pressi dello svincolo di Tuturano. Un gruppo armato ha lanciato un attacco contro un furgone portavalori, suscitando un'immediata risposta da parte delle forze dell'ordine. Durante l'intervento, i carabinieri hanno ingaggiato un violento scambio di colpi d'arma da fuoco con i rapinatori. Fortunatamente, non si segnalano feriti tra i presenti.

