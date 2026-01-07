Assalto a portavalori sulla A14 tra Foggia e Cerignola | veicoli in fiamme e chiodi sull'asfalto

Un assalto a un veicolo portavalori Battistolli è avvenuto sulla A14 tra Foggia e Cerignola, in direzione sud. Durante l’evento, sono stati segnalati veicoli in fiamme e chiodi sull’asfalto, con conseguenti rallentamenti e circa 3 km di coda. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

