Assalto a un portavalori sulla A2 in Calabria | rubati 2 milioni veicoli in fiamme

Colpo grosso in provincia di Reggio Calabria. Sarebbe di circa 2 milioni di euro il bottino sottratto da alcuni banditi durante una rapina a un furgone portavalori messo a segno lungo l’ autostrada A2 tra Scilla e Bagnara. Con una tecnica ormai consolidata, usata soprattutto da criminali foggiani e sardi, l’assalto al mezzo della società Sicurtransport – avvenuto intorno alle 6.30 – è stato facilitato dall’incendio di due auto per bloccare il traffico lungo la carreggiata e i rapinatori avrebbero esploso colpi di arma da fuoco, cospargendo anche l’asfalto di chiodi a tre punte per impedire qualsiasi possibilità di fuga al portavalori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

