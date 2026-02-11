Assalto al portavalori tentato omicidio | l?inchiesta va avanti Faro dell?Antimafia sui basisti locali

Questa mattina, un tentativo di assalto a un portavalori si è concluso con un colpo di scena. Durante l’attacco, i malviventi hanno sparato contro i carabinieri, ferendo uno di loro, e hanno cercato di far saltare in aria il blindato. La scena si è svolta in modo violento, con un pallettone conficcato nell’auto della pattuglia e un berretto che compare anche nei filmati dell’assalto. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e capire se ci siano legami con gruppi più grandi. La zona è sotto controllo

Un pallettone conficcato nell'auto dei carabinieri, un berretto che spunta anche nei filmati dell'assalto. Sono due dettagli determinanti per gli investigatori: il primo è quello che porta alla contestazione, in territorio salentino, dell'ipotesi di tentato omicidio in danno dei carabinieri che hanno catturato i due indagati. Il secondo è quello che consente di sostenere che le persone sottoposte a fermo nella notte di ieri, Giuseppe Iannelli (39 anni) e Giuseppe Russo (61), entrambi di Foggia, che rispondono anche di rapina pluriaggravata e possesso di armi da guerra, abbiano partecipato all'assalto con ruolo primario.

