Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce | nel blindato c’erano sei milioni di euro

Un assalto armato sulla strada tra Brindisi e Lecce ha messo in scena un colpo da milioni di euro. Stamattina, mentre il furgone portavalori della Battistolli attraversava la superstrada, un gruppo di malviventi ha attaccato il blindato. Hanno preso il bottino, che ammontava a sei milioni di euro, destinato alla Banca d’Italia di Lecce. La polizia sta cercando di capire come siano riusciti a fermare il mezzo e a sottrarre il denaro senza essere fermati.

Il bottino era colossale: sei milioni di euro. Una cifra da capogiro custodita nella pancia d’acciaio del furgone portavalori della Battistolli, che la mattina del 9 febbraio percorreva la superstrada Brindisi-Lecce con un carico destinato alla sede leccese della Banca d’Italia. Quella che doveva essere una consegna di routine si è trasformata in un teatro di guerra quando un commando, composto da un numero variabile tra le sei e le otto persone, ha scatenato l’inferno sull’asfalto. Nonostante l’organizzazione meticolosa e l’uso di kalashnikov e cariche esplosive, il colpo è fallito, lasciando dietro di sé fumo, lamiere e una scia di indizi che ora pesano come macigni sui primi sospettati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce: nel blindato c’erano sei milioni di euro Approfondimenti su Brindisi Lecce Assalto da 6 milioni al portavalori sulla Brindisi-Lecce: l'interrogatorio dei due fermati. È caccia al resto del commando Questa mattina si è svolto il primo interrogatorio dei due uomini fermati dopo l’assalto al portavalori sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce. Assalto da 6 milioni al portavalori sulla Brindisi-Lecce: domani l'interrogatorio dei due fermati. È caccia al resto del commando Domani mattina alle 9, i due fermati saranno ascoltati in tribunale a seguito dell’assalto al portavalori sulla statale 613. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Brindisi Lecce Argomenti discussi: Assalto con sparatoria a portavalori nel Brindisino: due fermati; Assalto a portavalori nel Brindisino, sparatoria con i carabinieri: due fermati. Ferito un militare; Assalto portavalori tra Brindisi e Lecce, intervengono i Carabinieri; Assalto a portavalori sulla Lecce-Brindisi: I carabinieri sono vivi per miracolo. Due arrestati. Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce: nel blindato c’erano sei milioni di euroIl bottino era colossale: sei milioni di euro. Una cifra da capogiro custodita nella pancia d'acciaio del furgone portavalori della Battistolli, che ... thesocialpost.it Assalto al portavalori nel Brindisino, nel blindato stipati 6 milioni di euro: è caccia ai complici dei due foggiani fermatiColpo sventato grazie ai sistemi di sicurezza del blindato. Le forze dell’ordine in azione per catturare gli altri membri del commando e verificare eventuali complici interni ... lagazzettadelmezzogiorno.it Le immagini dell'assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce hanno fatto il giro del mondo. Difficile non notarle, del resto: dall'esplosione al commando con kalashnikov, tute bianche e maschere integrali, sembra di assistere a una "rapina da film", come titola il gi - facebook.com facebook Le immagini dell'assalto a un portavalori sulla Brindisi-Lecce. Conflitto a fuoco con i carabinieri. Salvini: "Scene da Far West". Bonelli (Avs): "Per Piantedosi è colpa dell'opposizione" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.