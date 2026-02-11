Questa mattina, tra Brindisi e Lecce, alcuni uomini armati hanno assaltato un portavalori. L’azione è durata pochi minuti, ma ha lasciato dietro di sé un bottino ingente e molta paura. La notizia ha fatto il giro del mondo, attirando l’attenzione di emittenti come la Cnn e Al Jazeera. In Italia, dove spesso si associa il Paese alle mafie, questo episodio non può passare inosservato.

In un Paese che viene spesso visto dagli altri come la patria delle mafie, una notizia del genere non poteva certo passare inosservata. E infatti l’ assalto al portavalori avvenuto il 9 febbraio tra Brindisi e Lecce sta facendo il giro del mondo: “Una banda di uomini mascherati ha assaltato un furgone portavalori con fucili kalashnikov e ha rubato l’auto di uno studente nel tentativo di fuggire, durante una rapina culminata in un conflitto a fuoco con i carabinieri”, ha scritto la CNN postando un reel su Instagram con le fasi più concitate del tentativo di rapina riprese da un camionista di passaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Assalto a portavalori tra Brindisi e Lecce: la notizia fa il giro del mondo. Dalla Cnn ad Al Jazeera: “The Italian Job”

Approfondimenti su Brindisi Lecce

Un assalto a un portavalori sulla strada statale 613 tra Brindisi e Lecce ha portato all’arresto di due persone, tra cui un ex militare.

Questa mattina sono finiti in manette Giuseppe Iannelli e Giuseppe Russo, due uomini di Foggia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Brindisi Lecce

Argomenti discussi: Assalto portavalori tra Brindisi e Lecce, intervengono i Carabinieri; Assalto da film a due portavalori, esplosioni e spari nel traffico: due sospettati foggiani in caserma - FoggiaToday; Assalto con sparatoria a portavalori nel Brindisino: due fermati; Assalto a portavalori nel Brindisino, sparatoria con i carabinieri: due fermati. Ferito un militare.

Assalto al portavalori tra Brindisi e Lecce: uno dei due arrestati è un ex militareGiuseppe Iannelli era stato nel battaglione San Marco. Insieme a Giuseppe Russo è accusato anche di tentato omicidio ... ilfattoquotidiano.it

Assalto fallito al portavalori sulla Brindisi-Lecce, contestato il tentato omicidio: due arresti e indagini sulla bandaSecondo quanto ricostruito dagli inquirenti, un proiettile avrebbe forato il parabrezza lato conducente dell’auto di servizio, mentre un secondo colpo sarebbe rimasto conficcato nella carrozzeria: ele ... giornaledipuglia.com

Italy delivered another home-soil highlight at the Milano Cortina 2026, winning gold in the mixed 2000m short track relay The Italian team, led by Arianna Fontana, crossed the line first with a time of 2:39.019, finishing ahead of Canada and Belgium. The v - facebook.com facebook

The Italian Way Gli Azzurri keep their @SixNationsRugby dream alive #GuinnessM6N | #ITASCO x.com