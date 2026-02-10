Questa mattina sono finiti in manette Giuseppe Iannelli e Giuseppe Russo, due uomini di Foggia. Sono accusati di aver preso parte all’assalto di un portavalori avvenuto lungo la statale 613 tra Brindisi e Lecce. I due sono stati arrestati lunedì e ora si trovano nel carcere di Lecce. Uno dei due, Iannelli, ha 39 anni ed è un ex militare.

Sono Giuseppe Iannelli, 39 anni, e Giuseppe Russo, 62 anni, i due foggiani in carcere da lunedì a Lecce perché ritenuti componenti della banda che ha assaltato il portavalori sulla statale 613 tra Brindisi e il capoluogo salentino. Entrambi di origine foggiana non hanno precedenti specifici. Anzi era stato un uomo che aveva servito lo Stato: Iannelli è un ex paracadutista e ha avuto una lunga esperienza nel battaglione San Marco, uno dei reparti da sbarco delle Forze armate. Nell’assalto al blindato il commando, composto da almeno sei persone, ha bloccato la superstrada all’altezza di Tuturano, ha fatto esplodere un furgone impugnando kalashnikov, ha rapinato una studentessa dell’auto per fuggire e, nel corso dell’inseguimento, ha sparato alcuni colpi contro una gazzella dei carabinieri, fortunatamente senza provocare feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Assalto al portavalori tra Brindisi e Lecce: uno dei due arrestati è un ex militare

