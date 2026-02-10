Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce | c' è un ex militare tra i fermati

Un assalto a un portavalori sulla strada statale 613 tra Brindisi e Lecce ha portato all’arresto di due persone, tra cui un ex militare. Giuseppe Iannelli, 38 anni, con un passato nel battaglione San Marco, è stato fermato poco dopo il colpo di ieri. La rapina, già colpita nel 2024 con quattro milioni di euro svaligiati, si è ripetuta con modalità simili. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’azione e sui possibili complici.

Giuseppe Iannelli, 38 anni, ex militare paracadutista con un passato nel battaglione San Marco, è uno dei due arrestati per l'assalto a un portavalori avvenuto ieri sulla statale 613 Brindisi-Lecce, strada già colpita nel 2024 da un maxi colpo da quattro milioni di euro. L'azione di ieri, però, non è andata come previsto: il commando ha commesso un errore nei tempi e Iannelli è stato bloccato insieme a Giuseppe Russo, 62 anni, dopo un inseguimento nelle campagne salentine.

