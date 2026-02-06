Cyberbullismo tra i ragazzi | come si combattono le minacce online nel mondo della scuola

Questa mattina all’Ipia Amsicora di Olbia si tiene un incontro tra studenti e docenti per parlare di cyberbullismo. Alle 9, l’auditorium si riempie di ragazzi e insegnanti per discutere di come contrastare le minacce online e prevenire questo fenomeno che coinvolge sempre più giovani. Un’occasione per capire come riconoscere i segnali e agire subito.

Lunedì 9 febbraio, alle ore 9.00, all’auditorium dell’Istituto Ipia Amsicora di Olbia, si terrà un incontro-dibattito dal titolo “La nostra indifferenza è la sua forza”, un appuntamento dedicato a parlare di bullismo e cyberbullismo. L’iniziativa è nata per dare voce a un fenomeno ormai diffuso tra i giovani, un problema che si manifesta con forme diverse, ma sempre più pericolose, soprattutto in ambito digitale. Le classi prime, seconde e terze delle scuole del territorio saranno coinvolte, insieme a rappresentanti della Polizia di Stato, avvocati, pedagogisti e sportivi, in un confronto diretto con i ragazzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cyberbullismo Ragazzi

Il cyberbullismo rappresenta una sfida che coinvolge l'intera comunità scolastica, richiedendo un approccio integrato e consapevole.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cyberbullismo Ragazzi

Argomenti discussi: Safer Internet Day 2026: giovani online tra AI e cyberbullismo; Cyberbullismo in aumento tra gli adolescenti: il 47,1% dei 15-19enni vittima di insulti online mentre Save the Children lancia piattaforma per docenti; Telefono Azzurro: oltre 1 milione di studenti tra 15 e 19 anni vittime di bullismo sul web; Bullismo e cyberbullismo, per il 66 per cento dei giovani il web è il luogo più violento.

Safer Internet Day 2026: giovani online tra AI e cyberbullismoPer il Safer Internet Day 2026, i dati in Italia mostrano che il 47% dei 15-19enni è vittima di cyberbullismo e il 92,5% utilizza l’AI. Cruciale rafforzare le competenze digitali e garantire un access ... savethechildren.it

Bullismo e cyberbullismo, Telefono Azzurro: «Aumentano i casi ma spesso restano nel silenzio»I dati nazionali e mondiali parlano di un aumento dei casi di bullismo e cyberbullismo che spesso restano avvolti nel silenzio ... vita.it

In occasione del Safer Internet Day 2026 parliamo di come ragazze e ragazzi vivono la rete. Oggi quasi un adolescente su due tra i 15 e i 19 anni ha subito cyberbullismo: messaggi offensivi, minacce, esclusioni online.Un fenomeno in forte crescita rispetto facebook

Si è svolto questa mattina l’incontro “Roma contro il bullismo e il cyberbullismo. Ragazze e ragazzi insieme alle Istituzioni per il cambiamento”. L’ obiettivo è rafforzare la cultura del rispetto, della legalità e della responsabilità. Info ow.ly/y2pW50Y8P4j x.com