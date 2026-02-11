Asl Taranto su ipotesi di anomalie nelle procedure di prenotazione La situazione

La Asl di Taranto sta indagando su alcune presunte anomalie nelle procedure di prenotazione delle prestazioni sanitarie. Il commissario straordinario Vito Gregorio Colacicco ha formato una commissione interna per verificare cosa sia successo, dopo che un quotidiano aveva segnalato irregolarità nel sistema CUP. La situazione è sotto controllo, e l’azienda sanitaria sta lavorando per chiarire i fatti.

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: In merito alla notizia apparsa oggi su un quotidiano, relativa a procedure anomale di prestazioni riscontrate nell'attività CUP, si specifica che il Commissario straordinario Vito Gregorio Colacicco ha istituito nelle scorse settimane una commissione interna con il compito di approfondire la questione. La commissione incaricata ha condotto una prima analisi sul periodo gennaio–giugno 2025, esaminando un numero consistente di record: i lavori della commissione stessa continuano. Dall'analisi è emersa, in un campione significativo di operatori CUP, una pratica ricorrente di cancellazione e immediata ri-prenotazione durante l'orario di servizio.

