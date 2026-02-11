Asl Taranto liste di attesa | ipotesi di accessi irregolari anche di notte per le prenotazioni atti alla procura Ne dà notizia il Corriere del Mezzogiorno

La Asl di Taranto sta indagando su possibili accessi irregolari alle prenotazioni delle visite mediche, anche di notte. Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, una commissione interna ha riscontrato anomalie negli accessi telematici al centro unico di prenotazione. La procura ha già avviato un'azione per approfondire la vicenda.

Ne dà notizia oggi il Corriere del Mezzogiorno. Un'apposita commissione interna dell'Asl Taranto ha valutato come irregolari accessi telematici al centro unico di prenotazione. Accessi anche notturni e nomi cambiati. Atti inviati alla procura della Repubblica.

A Ravenna, le liste d'attesa sono più lunghe e le prestazioni sono meno rispetto al passato.

Le liste d'attesa presso le Asl spesso nascondono strategie che influenzano le tempistiche delle prenotazioni.

