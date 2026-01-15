Crans-Montana Mantovano | Chiesto alla Commissione europea di costituirsi parte civile

Al termine di un incontro a Palazzo Chigi con i familiari delle vittime della strage di Crans-Montana, il sottosegretario Mantovano ha annunciato che l’Italia ha richiesto alla Commissione europea di costituirsi parte civile nel procedimento legale. Questa scelta mira a sostenere le famiglie coinvolte e a rafforzare l’azione giudiziaria, nel rispetto della normativa vigente.

Al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con i familiari delle vittime italiane della strage di Crans-Montana, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha spiegato che l’Italia ha chiesto alla Commissione europea di costituirsi parte civile. «L’Italia chiede che la Commissione europea si costituisca parte civile nel procedimento in Svizzera. Esistono numerosi precedenti, se l’Europa ha senso anche in termini di cooperazione giudiziaria, qui ci sono interessi economici e qualcosa di più importante e significativo che non può non trovare rappresentatività da parte della Commissione europea», ha dichiarato nel corso della conferenza stampa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Crans-Montana, Mantovano: «Chiesto alla Commissione europea di costituirsi parte civile» Leggi anche: Crans Montana, Tajani al Senato: “Ferita aperta, l’Italia deve costituirsi parte civile” Leggi anche: Crans-Montana, arresti confermati per Moretti. Il comune rinuncia a costituirsi parte civile, dopo le proteste dei parenti delle vittime Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Crans-Montana, domani famiglie delle vittime a Palazzo Chigi per coordinamento su fronte giudiziaria - Aggiornamento del 14 Gennaio delle ore 21:20; Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: gestore di Le Constellation; Crans-Montana, la vicesindaca: “Non abbiamo fatto i controlli, chiediamo scusa ma non ci dimettiamo”; Crans Montana, Papa Leone incontra i genitori dei ragazzi morti: «Non posso spiegarvi perchè proprio a voi una tale prova, ma Dio vi è.... Crans-Montana, Mantovano: L'Italia chiede alla Commissione Ue di essere parte civile - "L'Italia chiede che la Commissione europea si costituisca parte civile nel procedimento in Svizzera. ilgiornale.it

Crans-Montana, le famiglie delle vittime a Palazzo Chigi: «L’Italia sarà parte civile: siamo con loro, lo faccia anche l’Ue» – Il video - L'obiettivo dell'incontro voluto dal governo era di coordinare la linea per l'inchiesta svizzera e italiana. open.online

Crans-Montana, le famiglie delle vittime a Palazzo Chigi. Mantovano: «Italia parte civile, l'Avvocatura pronta» - Al momento, da quanto si apprende, dovrebbero essere presenti ... ilmessaggero.it

La strage di Crans-Montana ha convinto sindaci e proprietari di locali a vietare le candele pirotecniche, per ridurre il più possibile il rischio di incendi facebook

Crans-Montana, risarcimenti urgenti: 10mila euro per ogni vittima x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.