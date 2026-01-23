Il Coro Degli Stonati in concerto per Telefono Amico Padova l' appuntamento a Padova

Il Coro degli Stonati si esibirà in concerto a Padova per sostenere Telefono Amico. L’evento, intitolato “Stonati per finta, solidali per davvero”, invita il pubblico a condividere una serata di musica e solidarietà. Un’occasione per ascoltare melodie coinvolgenti e contribuire a una causa importante, in un contesto sobrio e accogliente. L’appuntamento si svolgerà presso una location dedicata alla solidarietà e alla comunità.

"Stonati per finta, solidali per davvero". Con questo spirito il Coro degli Stonati sale sul palco per una serata speciale dedicata alla musica e al cuore. L'appuntamento è fissato per sabato sera presso il Teatro Polivalente San Carlo di via Guarnieri, dove l'ironia e l'armonia si fonderanno per sostenere una causa importante: il ricavato dell'evento sarà infatti devoluto a Telefono Amico Padova O.D.V. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata diversa, conoscere da vicino i volontari dell'associazione e contribuire attivamente al sostegno di una realtà fondamentale per il territorio padovano. save the date "Stonati per finta, solidali per davvero" - Il Coro Degli Stonati in concerto per Telefono Amico Padova - 24/01/2026 20:30 Teatro Polivalente San Carlo, via Guarnieri 22 - 35132 Padova (PD)

