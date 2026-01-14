Ascolti TV | Martedì 13 Gennaio 2026 Zvanì 14.4% vs Io Sono Farah 13.9% bene la Coppa Italia 11%

Nella serata di martedì 13 gennaio 2026, gli ascolti TV hanno visto Zvanì su Rai1 raggiungere il 14,4%, superando Io Sono Farah con il 13,9%. Buoni risultati anche per la Coppa Italia, trasmessa su Rai2, con l’11%. Questi dati offrono una panoramica sulla preferenza del pubblico tra programmi culturali e sportivi, evidenziando le tendenze delle visioni televisive della serata.

Nella serata di ieri, martedì 13 gennaio 2026, su Rai1 Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli ha interessato 2.304.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato 1.923.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 Il Collegio intrattiene 535.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 Coppa Italia – Roma-Torino incolla davanti al video 2.186.000 spettatori con l'11%. Su Rai3 Tremila anni di attesa segna 657.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 765.000 spettatori (6.1%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.500.000 spettatori e il 9.

