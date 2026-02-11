Ascolti tv 10 febbraio | chi ha vinto tra Il marciatore Colpa dei sensi e la Coppa Italia De Martino sfida Scotti

Questa sera gli ascolti tv hanno visto sfidarsi tra loro tre programmi diversi. Su Rai1, il film “Il marciatore” ha attirato l’attenzione, mentre su Canale5 è andata in onda la fiction “Colpa dei sensi”. Italia1, invece, ha trasmesso la partita di Coppa Italia tra Napoli e Como. Alla fine, chi ha vinto? I numeri di ascolto diranno quale tra questi ha conquistato il pubblico.

Chi ha vinto tra il film di Rai1 Il marciatore - La vera storia di Abdon Pamich, la fiction di Canale5 Colpa dei sensi e la partita di Coppa Italia Napoli - Como, in onda su Italia1. In access prime time la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di ieri martedì 10 febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Il marciatore Canale5 Ascolti tv 2 febbraio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig 30, la sfida tra Scotti e De Martino Nella serata del 2 febbraio, gli ascolti tv hanno deciso il vincitore tra due programmi molto diversi. Ascolti tv 5 febbraio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia La Notizia, la sfida tra De Martino e Scotti Questa sera la sfida tra Don Matteo 15 e Striscia La Notizia ha catturato l’attenzione dei telespettatori. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Il marciatore Canale5 Argomenti discussi: Ascolti tv 9 febbraio, Cuori e Taratata sul podio: i dati; Ascolti tv ieri lunedì 9 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Taratata, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica; Ascolti tv ieri (9 febbraio): il pattinaggio trascina Rai 2, Bonolis torna, controsorpasso Scotti su De Martino; Ascolti tv lunedì 9 febbraio 2026: Cuori 3 (16%-19.5%), Taratata (18.1%), Affari Tuoi (21.8%), La Ruota de... Ascolti tv del 10 febbraio, Gerry Scotti e Stefano De Martino agguerritiLa storia di Abdon Pamich su Rai 1 o la fiction con Gabriel Garko su Canale 5. E poi le Olimpiadi invernali e il calcio: gli ascolti tv. dilei.it Ascolti TV ieri sera, 10 febbraio 2026: chi ha vinto tra Il Marciatore e Colpa dei Sensi?Ascolti TV. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, martedì 10 febbraio 2026. msn.com Capuano: “Gran Como al Maradona, a Conte resta solo il campionato” L’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia accende il dibattito anche oltre le polemiche arbitrali. A intervenire è Giovanni Capuano, firma di Panorama, che sul proprio account X propone - facebook.com facebook #Napoli eliminato dalla Coppa Italia Il #Como supera la squadra di Antonio Conte dopo i calci di rigore e vola in semifinale dove affronterà l’Inter Il commento post partita con @Vincicrede dal Maradona #CoppaItaliaFrecciarossa #Sportitalia x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.