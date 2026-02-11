Ascolti tv 10 febbraio | chi ha vinto tra Il marciatore Colpa dei sensi e la Coppa Italia De Martino sfida Scotti

Questa sera gli ascolti tv hanno visto sfidarsi tra loro tre programmi diversi. Su Rai1, il film “Il marciatore” ha attirato l’attenzione, mentre su Canale5 è andata in onda la fiction “Colpa dei sensi”. Italia1, invece, ha trasmesso la partita di Coppa Italia tra Napoli e Como. Alla fine, chi ha vinto? I numeri di ascolto diranno quale tra questi ha conquistato il pubblico.

Chi ha vinto tra il film di Rai1 Il marciatore - La vera storia di Abdon Pamich, la fiction di Canale5 Colpa dei sensi e la partita di Coppa Italia Napoli - Como, in onda su Italia1. In access prime time la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di ieri martedì 10 febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

