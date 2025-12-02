' Agorà Festival' e ' La Bellezza delle Parole' il Pd difende gli eventi | Investimenti che costruiscono il futuro della città
Continua il dibattito politico su due eventi culturali che hanno animato Cesena, “Agorà Festival” e la tredicesima edizione del festival letterario “La Bellezza delle Parole”. Per il Partito Democratico di Cesena, rispondendo alle critiche della Lega per voce del consigliere comunale Enrico. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Il profumo di Natale è arrivato! I biscotti di Natale Agorà trasformano ogni tavola in un festival di colori, sapori e dolcezza. Scatta, gusta, condividi! #agora #agoranibionno #pasticceria #biscotti #natale - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, “La bellezza delle parole”: cambiano le sedi per gli incontri con Matteo Nucci e Walter Veltroni - È tutto pronto per ‘La bellezza delle parole’, il festival letterario che torna in città da venerdì 21, a domenica 23 novembre. corriereromagna.it scrive
’La bellezza delle parole’: "Abbiamo fatto tredici" - Dopo il successo di Agorà, nel prossimo fine settimana torna il festival che vedrà tra i protagonisti Walter Vetroni, Daria Bignardi e Catherine Dunne. Segnala ilrestodelcarlino.it
’La bellezza delle parole’: "Abbiamo fatto tredici" - Dopo la candidatura a ‘capitale’ del settore insieme a Forlì, il successo di Agorà Festival e le promesse di continuare a insistere sul filone della diffusione del ... Da msn.com
Tre giorni per riscoprire ’La bellezza delle parole’ - Oggi il primo appuntamento della tredicesima edizione: si comincia alle 11 nell’aula magna della Malatestiana con Matteo Nucci ... Come scrive msn.com