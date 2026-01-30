Serie C | Ascoli-Livorno 3-1 Venturato | Commessi errori individuali gravi ma la prestazione è stata positiva

L’Ascoli batte il Livorno 3-1 al Del Duca e conquista tre punti importanti. I padroni di casa sono andati in vantaggio con Gori, che ha segnato due volte, e D’Uffizi ha chiuso i conti. Per il Livorno, invece, una prestazione positiva, ma alcuni errori individuali hanno pesato troppo. Venturato, l’allenatore degli amaranto, non nasconde le difficoltà e riconosce che sono stati commessi errori gravi, anche se il risultato non è stato del tutto negativo.

Gli amaranto si sono arresi ai bianconeri allo stadio del Duca. Il tecnico: "Abbiamo creato tanto, guardiamo il bicchiere mezzo pieno" Troppo Ascoli per un fragile Livorno. Gli amaranto, al Del Duca, si sono arresi per 3-1 ai bianconeri, che hanno portato a casa i tre punti grazie alla doppietta di Gori ed alla rete di D'Uffizi. Per gli amaranto, che nella ripresa non hanno avuto la forza di reagire, inutile il gol del momentaneo 2-1 di Baldi. "Abbiamo fatto una partita positiva, pur con alcuni errori molto gravi a livello individuale che ci sono costati due gol - ha dichiarato al termine della gara il tecnico Roberto Venturato ai microfoni di Radio Bruno -.

