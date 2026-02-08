Marche | 1,6 milioni per formare i lavoratori alle sfide di digitale e green coinvolte 65 aziende

La Regione Marche mette in campo 1,6 milioni di euro per migliorare le competenze dei lavoratori nel 2026. L’obiettivo è aiutare le aziende a prepararsi alle sfide del digitale e della green economy. Sono coinvolte 65 imprese della regione, che potranno formare i loro dipendenti su queste tematiche chiave. La cifra arriva a sostegno di un percorso di aggiornamento che toccherà molti settori.

La Regione Marche investe 1,6 milioni di euro per la formazione continua dei lavoratori nel 2026, un'iniziativa che mira a sostenere l'adeguamento delle competenze di 1.543 dipendenti di 65 aziende alle sfide della digitalizzazione e della transizione ecologica. Questo nuovo stanziamento, che si aggiunge agli oltre 3,5 milioni di euro già investiti nel biennio 2025-2026, conferma l'impegno della regione nel valorizzare il capitale umano e nel rafforzare la competitività del tessuto produttivo locale. L'obiettivo dichiarato è quello di dotare le imprese marchigiane degli strumenti necessari per affrontare le rapide evoluzioni del mercato globale, garantendo al contempo la resilienza del sistema economico regionale.

