Diadora | riorganizzazione e 27 esiti volontari per affrontare le sfide del mercato globale

Diadora Riorganizza: 27 Esiti Volontari per Affrontare la Sfida Globale. La storica azienda Diadora Spa, con sede a Caerano di San Marco, ha compiuto un passo significativo verso una riorganizzazione strategica, giungendo ad un accordo con i sindacati Femca Cisl e Filctem Cgil che prevede 27 uscite volontarie per i dipendenti. La notizia, emersa in un contesto economico internazionale sempre più complesso, segna la chiusura di una delicata procedura di licenziamento collettivo e apre una nuova fase per l'azienda, focalizzata sul rafforzamento della sua posizione nei mercati globali. L'accordo, siglato il 4 febbraio presso la sede di Confindustria Veneto Est a Treviso, è il risultato di un confronto costruttivo tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, mirato a mitigare l'impatto sociale di una riorganizzazione ritenuta inevitabile.

