Miranda durissimo su Spalletti | Come allenatore un vincente ma come uomo… lasciamo stare Il peggior allenatore avuto in Italia
Miranda, che bordata a Spalletti: «Come allenatore un vincente ma come uomo. Il peggior allenatore avuto in Italia» Intervistato dalla Gazzetta, Miranda ripercorre il passato nerazzurro e commenta con durezza Spalletti. Ecco cosa ha detto: SU SPALLETTI – «Come allenatore niente da dire: un vincente. Ha riportato l’Inter in Champions e ha gettato le basi per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
"Non c'era rigore su Di Lorenzo" Durissimo il commento di Gianluca Rocchi a Open Var su Napoli-Inter. - facebook.com Vai su Facebook
Miranda durissimo su Spalletti: «Come allenatore è un vincente ma come uomo, lasciamo stare…Viveva col terrore che qualcuno parlasse male di lui» - Ecco cosa ha detto Intervistato dalla Gazzetta dello Sport verso Atletico Madrid Inter, l’ex di ... Riporta juventusnews24.com
Miranda spara a zero su Spalletti: “Come uomo è il peggiore. Litigammo, quando ti prende di mira è finita” - Joao Miranda spara a zero su Luciano Spalletti ricordando i suoi anni all’Inter: "Quando ti prende di mira è finita" ... Scrive fanpage.it
Miranda attacca Spalletti: “Il peggior allenatore avuto in Italia”. L’ex Inter svela un retroscena inedito - Miranda racconta i contrasti con Spalletti ai tempi dell’Inter, definendo tecnico della Juve il peggior allenatore avuto in Italia ... Da spaziointer.it